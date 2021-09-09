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Опубликовано видео допроса обвиняемого в убийстве девочек в Киселевске

Александр Кузьмин
16 минут назад

Обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух девочек в городе Киселевске Кемеровской области Виктора Пестерникова арестовали на два месяца. 41-летний местный житель дал признательные показания и рассказал, как задушил 10-летних школьниц.

Следственный комитет России обнародовал соответствующие кадры. На них Пестерников заявляет, что полностью признает свою вину.

Напомним, дети пропали в Киселевске 6 сентября. Их поисками занимались полицейские и волонтеры. Позднее стало известно, что девочек видели в магазине с мужчиной, который покупал им сладости. Вскоре подозреваемый был задержан.

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