Обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух девочек в городе Киселевске Кемеровской области Виктора Пестерникова арестовали на два месяца. 41-летний местный житель дал признательные показания и рассказал, как задушил 10-летних школьниц.
Следственный комитет России обнародовал соответствующие кадры. На них Пестерников заявляет, что полностью признает свою вину.
Напомним, дети пропали в Киселевске 6 сентября. Их поисками занимались полицейские и волонтеры. Позднее стало известно, что девочек видели в магазине с мужчиной, который покупал им сладости. Вскоре подозреваемый был задержан.