Обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух девочек в городе Киселевске Кемеровской области Виктора Пестерникова арестовали на два месяца. 41-летний местный житель дал признательные показания и рассказал, как задушил 10-летних школьниц.

Следственный комитет России обнародовал соответствующие кадры. На них Пестерников заявляет, что полностью признает свою вину.