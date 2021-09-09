Обвиняемого в убийстве школьниц в Кузбассе арестовали

Суд Кемерово арестовал Виктора Пестерникова, обвиняемого в убийстве двух школьниц в Киселевске, на два месяца, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

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«Центральный районный суд Кемерово рассмотрел ходатайство следователя Следственного комитета по Кемеровской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве двух девочек в Киселевске... Суд удовлетворил ходатайство и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 7 ноября 2021 года», – сообщается на сайте прокуратуры.

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Пестерникову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 (убийство двух малолетних лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление), двух эпизодов ч. 5 ст. 131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), двух эпизодов ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).

По данным СК, обвиняемый полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили обвинение Пестереникову в убийстве двух десятилетних школьниц в Кузбассе.

Напомним, две десятилетние девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости.

Позже девочки были обнаружены мертвыми. Подозреваемого в убийстве девочек задержали. Пестерников дал признательные показания, он сообщил, что сначала изнасиловал, а после задушил девочек, ему грозит пожизненное заключение. Местная жительница сообщила, что подозреваемый в убийстве двух детей в Кузбассе мог убить еще и ее сына, мальчику удалось убежать из рук злоумышленника.