В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Обвиняемого в убийстве школьниц в Кузбассе арестовали

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
19 минут назад

Суд Кемерово арестовал Виктора Пестерникова, обвиняемого в убийстве двух школьниц в Киселевске, на два месяца, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Обвиняемого в убийстве школьниц в Кузбассе арестовали
Фото: ТАССТАСС

«Центральный районный суд Кемерово рассмотрел ходатайство следователя Следственного комитета по Кемеровской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве двух девочек в Киселевске... Суд удовлетворил ходатайство и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 7 ноября 2021 года», – сообщается на сайте прокуратуры.

Видео дня

Пестерникову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 (убийство двух малолетних лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление), двух эпизодов ч. 5 ст. 131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), двух эпизодов ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).

Гурцкая потребовала сурового наказания для убийцы школьниц в Кузбассе

По данным СК, обвиняемый полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили обвинение Пестереникову в убийстве двух десятилетних школьниц в Кузбассе.

Напомним, две десятилетние девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости.

Позже девочки были обнаружены мертвыми. Подозреваемого в убийстве девочек задержали. Пестерников дал признательные показания, он сообщил, что сначала изнасиловал, а после задушил девочек, ему грозит пожизненное заключение. Местная жительница сообщила, что подозреваемый в убийстве двух детей в Кузбассе мог убить еще и ее сына, мальчику удалось убежать из рук злоумышленника.

СК России сообщал, что обвиняемый в убийстве детей после освобождения из тюрьмы переехал в другой город, где его не поставили на учет в органы профилактики. По этому факту возбуждено уголовное дело о халатности.

Происшествия,СКР,Киселевск,Кемерово,
5
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители