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Пожар в ковид-больнице Северной Македонии попал на видео

Александр Кузьмин
45 минут назад

При пожаре в ковид-больнице в Северной Македонии погибли14 человек, еще 20 пострадали, об этом сообщает РИА Новости. Кадры с места ЧП, произошедшего минувшей ночью в городе Тетово на западе страны, публикует Telegram-канал «RT на русском».

Возгорание в здании медицинского учреждения возникло поздно вечером в среду. Огонь распространился за несколько минут. В его тушении были задействованы несколько десятков пожарных.

Ранее министр здравоохранения страны Венко Филипче в своем аккаунте в Twitter сообщил о 10 погибших. Точное число жертв пожара и пострадавших уточняется. По неподтвержденным данным, причиной ЧП мог стать взрыв кислородного баллона.

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