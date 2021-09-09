При пожаре в ковид-больнице в Северной Македонии погибли14 человек, еще 20 пострадали, об этом сообщает РИА Новости. Кадры с места ЧП, произошедшего минувшей ночью в городе Тетово на западе страны, публикует Telegram-канал «RT на русском».

Возгорание в здании медицинского учреждения возникло поздно вечером в среду. Огонь распространился за несколько минут. В его тушении были задействованы несколько десятков пожарных.