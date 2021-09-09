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Активист правящей партии Грузии убил туристку из Австралии

Деловая газета "Взгляд"
47 минут назад

МВД Грузии раскрыло резонансное дело об убийстве в июле в Тбилиси гражданки Австралии 31-летней Шанай Брук: СМИ утверждают, что преступник является активистом правящей партии «Грузинская мечта», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Задержан подозреваемый – 33-летний тбилисец Рафаэль Мурсакулов. Как сообщил телеканал «Мтавари» («Главный»), убийца является активистом правящей партии «Грузинская мечта». Он ранее судим. На местных выборах, которые пройдут 2 октября, Мурсакулов должен был представлять правящую партию в качестве члена одной из избирательных комиссий. За умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы. По данным портала «Амбеби» («Новости»), Мурсакулов признал вину.

Убийство произошло в одном из парков Тбилиси – Мтацминдском, где австралийка находилась на прогулке. Преступник попытался отнять у нее мобильный телефон iPhone 12, угрожая ножом, а затем убил, когда женщина начала звать на помощь.

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа заявил, что в партии «десятки тысяч членов и отвечать за действия каждого из них невозможно».

Происшествия,МВД,Деловая газета "Взгляд",Тбилиси,Грузия,Австралия,
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