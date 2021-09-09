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Две школьницы пропали в Красноярском крае после поездки на такси

Анна Безрукова
58 минут назад

Две школьницы пропали без вести, уехав на такси из соседнего села от подруги в Лесосибирске Красноярского края.

В Красноярском крае пропали две школьницы
Фото: ТАССТАСС

Девочки переночевали у подруги в ночь на 7 сентября, а после направились домой в Колесниково, но до настоящего времени не вернулись, сообщает РЕН ТВ.

Как рассказала мать одной из школьниц, девочки доехали до подруги, провели ночь у нее, а утром вызвали такси, чтобы уехать домой. С того времени никаких известий о них никто не получал.

В местном отделении полиции журналистам рассказали, что никаких заявлений по факту пропажи школьниц они не получали. Но, несмотря на это, сотрудники ОВД запустили проверку. На поиски девочек подняли весь личный состав отдела, выясняются все детали исчезновения несовершеннолетних.

Также к поискам присоединились волонтеры.

Как сообщил телеграм-канал Baza, полицейские узнали об исчезновении школьниц из интернета: мать одной из девочек сообщила об этом в соцсетях, написав соответствующий пост. При этом в полицию женщина не обращалась.

Ранее Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения двух 10-летних девочек в городе Киселевске. Одноклассницы не пришли домой 6 сентября. Позже их нашли убитыми.

Происшествия,СКР,МВД,РЕН ТВ,Красноярский Край,Лесосибирск,
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