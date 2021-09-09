В Красноярском крае пропали две школьницы

Две школьницы пропали без вести, уехав на такси из соседнего села от подруги в Лесосибирске Красноярского края.

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Девочки переночевали у подруги в ночь на 7 сентября, а после направились домой в Колесниково, но до настоящего времени не вернулись, сообщает РЕН ТВ.

Как рассказала мать одной из школьниц, девочки доехали до подруги, провели ночь у нее, а утром вызвали такси, чтобы уехать домой. С того времени никаких известий о них никто не получал.

В местном отделении полиции журналистам рассказали, что никаких заявлений по факту пропажи школьниц они не получали. Но, несмотря на это, сотрудники ОВД запустили проверку. На поиски девочек подняли весь личный состав отдела, выясняются все детали исчезновения несовершеннолетних.

Также к поискам присоединились волонтеры.

Как сообщил телеграм-канал Baza, полицейские узнали об исчезновении школьниц из интернета: мать одной из девочек сообщила об этом в соцсетях, написав соответствующий пост. При этом в полицию женщина не обращалась.