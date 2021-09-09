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Полиция ведет поиски двух пропавших девочек в Лесосибирске

ТАССиещё 2
55 минут назад

Поиски двух девочек начались в городе Лесосибирске в Красноярском крае. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Под Красноярском полиция ведет поиски двух пропавших школьниц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе интернет-мониторинга в одной из социальных сетей была выявлена запись о том, что в Лесосибирске пропали две несовершеннолетние девочки. По данному факту заявлений в полицию от родителей не поступало. В настоящее время сотрудниками ОВД инициирована проверка, на поиски школьниц по указанию руководства ОМВД России по г. Лесосибирску поднят весь личный состав отдела, устанавливаются все обстоятельства пропажи несовершеннолетних", - сообщили в главке полиции.

В соцсетях сообщается, что две 13-летние девочки пропали 7 сентября. Якобы они уехали к подруге в соседний поселок.

Происшествия,МВД,Красноярский Край,Лесосибирск,
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