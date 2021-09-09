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Школьница в Красноярске хотела инсценировать свою смерть, но погибла

Вечерняя Москва
26 минут назад

В Красноярске 13-летняя девочка умерла, когда пыталась сделать постановочное фото. Школьница хотела инсценировать собственную смерть, чтобы напугать подругу.

Школьница хотела инсценировать свою смерть, но погибла
Фото: moscow-livemoscow-live

Подросток взяла с собой товарища и отправилась в лес, который расположен в Свердловском районе. Мальчик должен был сфотографировать школьницу, но стал свидетелем ее смерти, он не смог спасти знакомую.

Предположительно, девочка пошла на этот шаг из-за ссоры с подругой. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает местное издание NGS24.

Косивший траву трактор насмерть задавил ребенка под Новосибирском. По предварительной информации, ребенок скончался на месте. На место инцидента, как отмечается, выехали руководство территориального следственного органа, а также следователи и криминалисты.

Происшествия,Красноярск,
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