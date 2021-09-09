Школьница хотела инсценировать свою смерть, но погибла

В Красноярске 13-летняя девочка умерла, когда пыталась сделать постановочное фото. Школьница хотела инсценировать собственную смерть, чтобы напугать подругу.

Фото: moscow-live moscow-live

Подросток взяла с собой товарища и отправилась в лес, который расположен в Свердловском районе. Мальчик должен был сфотографировать школьницу, но стал свидетелем ее смерти, он не смог спасти знакомую.

Предположительно, девочка пошла на этот шаг из-за ссоры с подругой. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает местное издание NGS24.