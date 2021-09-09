Спасатели нашли тело еще одного погибшего из-за взрыва газа в Ногинске.Видео

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на подмосковный главк МЧС в завалах нашли тело пятого погибшего в результате взрыва дома в подмосковном Ногинске.

Напомним, взрыв газа произошел в восьмого сентября около семи утра в доме 9а на улице 28 Июня. Второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж были разрушены. Пострадали 15 человек, шесть из них госпитализировали. Из здания эвакуировали более 170 человек.