Спасатели нашли тело еще одного погибшего из-за взрыва газа в Ногинске.Видео

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тело погибшего в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Ногинске. Видео публикует портал «Ruptly».
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на подмосковный главк МЧС в завалах нашли тело пятого погибшего в результате взрыва дома в подмосковном Ногинске.
Напомним, взрыв газа произошел в восьмого сентября около семи утра в доме 9а на улице 28 Июня. Второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж были разрушены. Пострадали 15 человек, шесть из них госпитализировали. Из здания эвакуировали более 170 человек.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Ногинске объявили трехдневный траур.