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Сергей Лавров рассказал о погибшем главе МЧС.Видео

Александр Кузьмин
36 минут назад

Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил соболезнование в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева. Видео публикует портал «Ruptly».

Глава МИД подчеркнул, что Зиничев «действовал не как большой начальник, не как министр, а как настоящий спасатель». Также он добавил, что близко дружил с министром, у МИД и МЧС было много совместных проектов по продвижению единых стандартов, предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

«Он отдавал всю душу и всего себя совершенствованию работы своего Министерства, сохранению славных традиций МЧС.Светлая память о Евгении Николаевиче Зиничеве навсегда сохранится в наших сердцах» - сказал глава МИД России.

Министр погиб при попытке спасти режиссера Александра Мельника, который поскользнулся и упал со скалы. Главе МЧС было 55 лет.

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