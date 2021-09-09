Сергей Лавров рассказал о погибшем главе МЧС.Видео

Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил соболезнование в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева. Видео публикует портал «Ruptly».
Глава МИД подчеркнул, что Зиничев «действовал не как большой начальник, не как министр, а как настоящий спасатель». Также он добавил, что близко дружил с министром, у МИД и МЧС было много совместных проектов по продвижению единых стандартов, предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
«Он отдавал всю душу и всего себя совершенствованию работы своего Министерства, сохранению славных традиций МЧС.Светлая память о Евгении Николаевиче Зиничеве навсегда сохранится в наших сердцах» - сказал глава МИД России.
Министр погиб при попытке спасти режиссера Александра Мельника, который поскользнулся и упал со скалы. Главе МЧС было 55 лет.