Сергей Лавров рассказал о погибшем главе МЧС.Видео

Глава МИД подчеркнул, что Зиничев «действовал не как большой начальник, не как министр, а как настоящий спасатель». Также он добавил, что близко дружил с министром, у МИД и МЧС было много совместных проектов по продвижению единых стандартов, предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.