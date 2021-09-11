Взрыв газа произошел в жилом доме в Ельце

Двух человек спасли после взрыва газа в жилом доме в Ельце в Липецкой области. Об этом в субботу, 11 сентября, РИА Новости рассказали в экстренных службах.

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва Денис Гришкин / АГН Москва

При этом здание в результате взрыва не загорелось, уточнил собеседник агентства.

Информация о хлопке в двухэтажном жилом доме поступила в 00:52 по московскому времени. В результате инцидента была частично обрушена стена здания.

В настоящее время устанавливаются данные о погибших и пострадавших в результате взрыва газа.

Похожий случай со взрывом газа произошел в Ногинске утром 8 сентября в жилом доме на улице 28 Июня. В результате этого частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. Взрыв произошел в квартире на третьем этаже.

В результате инцидента погибли семь человек, в том числе девочка-подросток. Еще 15 человек пострадали, среди них двое детей. Шесть человек госпитализировали. Также повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы.

СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.