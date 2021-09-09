Названы две основные версии причин взрыва газа в Ногинске

Утечка в неисправном газовом оборудовании или потухшая конфорка плиты — сейчас именно эти две версии эксперты называют основными среди причин взрыва и последующего обрушения в жилом доме в Ногинске. В общей сложности оказались разрушены 17 квартир, ранеными из под обломков достали почти два десятка человек, двое жильцов погибли. Разбор завалов продолжается и в эти минуты. Мощный взрыв — и панель многоэтажки отрывается от здания, и падает наружу. По этой записи камер наблюдения, установленной в Ногинском дворе эксперты уже установили, что взрыв произошел на кухне квартиры на 3 этаже. А эти кадры снимали уже очевидцы в первые секунды после происшествия.

Фото: ЧП Столица ЧП Столица

«У меня руки немеют. Газ взорвался в соседнем доме. Мама! Мама!» — слышны крики на видео, сделанном сразу после произошедшего. На часах — без десяти семь утра.

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В это время многие жильцы находились дома. Под завалами оказались в том числе дети и пенсионеры. Как уточнили в СК России по региону, в результате инцидента два человека скончались. 17 получили травмы. Силами сотрудников МЧС удалось вызволить из под завалов с травмами различной степени тяжести шестерых людей, которые были госпитализированы. Двое из тех, кто попал в больницу после ЧП — дети. По одной из версий — местные жители включили на ночь плиту, чтобы согреть квартиру.

По другой — причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. Прокуратура начала проверку. Следователи возбудители уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«На месте работают следователи, криминалисты, проводится осмотр с примением криминалистической техники и участием специлистов, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — отмечала ранее помощник руководителя ГСУ СК России по региону Анна Тертичная. Взрыв был такой силы, что куски бетона, кирпичи и различные стройматериалы разлетелись на несколько десятков метров. Конструкции трех этажей — с первого по четвертый оказались полностью разрушены. От ударной волны в доме образовалась сквозная дыра. Повезло, что в тот момент во дворе не было людей. Специалисты отметили, что на все работы по разбору завалов может уйти около трех дней. За оцепление пускают лишь автовладельцев, чьи машины припаркованы рядом с этим домом. «Взрыв был адский и через 15 минут полетели скорые, машины. химией пахло, сизый дым валил с этой и сто стороны и люди кричали: вызовите, помогите, мы не можем!» — рассказывают очевидцы.

Спасатели эвакуировали жильцов с помощью длинных лестниц. Всего из дома после инцидента были выведены свыше 170 человек. «Эвакуация жильцов завершена, спасатели продолжают поисково-спасетльные работы», — отмечал начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области.

В ведомстве уточняли, что к спасательным работам на месте взрыва привлечен 121 человен 32 единицы техники. в том числе 8 кинологических расчетов. В квартире на третьем этаже, той самой, где по нашим данным произошёл взрыв — жила многодетная семья. На этих кадрах пятилетняя девочка — в одиночестве сидит среди обломков на краю. Кажется, вот-вот упадёт. Малышка не плачет и спокойно ждёт помощи, разговаривает. Кажется, больше напуганы взрослые. На кадрах видно, как к ребенку по лестнице поднимается спасатель. Девочка сама одевается. На руках её спускают вниз. Ей чудом удалось остаться невредимой. Врачи нашли у неё лишь небольшую ссадину.

Оказалось, что глава семьи уехал на работу его супруга утром ушла провожать сына в школу. Где-то задержалась. Это, вероятно, спасло ей жизнь. Встретиться со своим спасенным ребенком — родителям удалось только в больнице. Известно, что людей, которые этим утром остались без своего жилья — на время отправят в гостиницу. Пока их эвакуировали в здание ближайшего детского сада. Владельцам квартир в разрушенном подъезде обещают оказать помощь. Тем, кто захочет, готовы оплатить аренду жилья.

Губернатор Подмосковья заявил, что семьям пострадавших будут выплачены денежные компенсации.

«Что касается второго подъезда, то мероприятия проводятся по безопасности дома. Чтобы убедиться, если есть повреждения, нельзя жить, если нет угрозы, то второй подъезд может заселяться. Но это около трех суток», — отмечал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.