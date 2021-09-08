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Приговоренный к смертной казни за теракт в Беслане боевик попросил пересмотреть приговор

Газета.Ru
7 минут назад

Нурпаша Кулаев, отбывающий пожизненное заключение за захват школы 1 в Беслане, попросил пересмотреть приговор. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на аппарат Уполномоченного по правам человека в Северной Осетии.

Террорист из Беслана попросил отменить смертный приговор
Фото: ТАССТАСС

Обращение будет рассмотрено в течение 30 дней, рассказали изданию в аппарате.

Кулаев мотивировал просьбу тем, что защищавший его адвокат Альберт Плиев выполнил свою работу некачественно.

Террорист так и не признал вину. Кулаев утверждает, что оказался в бесланской школе не по своей воле — настаивает, что его заставили, что он не знал, куда направляется.

Ранее обвиняемый в парижских терактах 2015 года попросил лучшего обращения.

26 мая 2006 года Кулаева приговорили к высшей мере наказания — смертной казни, но, так как России на нее действует мораторий, террориста пожизненно лишили свободы.

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Кулаев отбывает пожизненное заключение в колонии «Полярная Сова» на Ямале. Из 29 террористов, участвовавших в захвате школы, в живых остался только он

В результате теракта в бесланской школе, произошедшего 1 сентября 2004 года, погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибли 333 человека и свыше 800 получили ранения разной степени тяжести.

Происшествия,Нурпаша Кулаев,Беслан,
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