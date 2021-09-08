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Ученик кадетского корпуса пропал в Москве

Вероника Полынина
36 минут назад

В Москве пропал 14-летний ученик тамбовского кадетского корпуса, СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве.

Ученик кадетского корпуса пропал в Москве
Фото: ТАССТАСС

31 августа 14-летний житель Мичуринска Андрей Донских приехал в Тамбов, где 1 сентября должно было начаться его обучение в кадетском корпусе. На автовокзале юноша сразу приобрел билет в Москву.

Последний раз Донских видели на остановке общественного транспорта в столичном районе Царицыно. Там он вышел из автобуса и отправился в неизвестном направлении.

«Следователями и криминалистами СК во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление местонахождения подростка, обстоятельств и причин его исчезновения», - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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20 августа 10-летний школьник из Кинешмы вышел утром погулять в своем дворе и пропал. Днем камеры видеонаблюдения на местном автовокзале зафиксировали его идущим вместе с молодым мужчиной. На следующий день ребенка нашли на Ленинградском вокзале в Москве.

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