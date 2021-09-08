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Пьяный пассажир устроил дебош в самолете и попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Пьяный авиапассажир нарушал порядок в самолете авиакомпании American Airlines и угодил в полицию. Попавший на видео инцидент и его подробности опубликовал Daily Mail.

Так, один из пассажиров рейса Лос-АнджелесСолт-Лейк-Сити заснял на камеру неадекватное поведение своего попутчика. На записи 61-летний Тимоти Армстронг (Timothy Armstrong), будучи в состоянии алкогольного опьянения, бранится на членов экипажа и показывает средний палец. Позже мужчина громко заявил «боже, храни Америку».

Несмотря на просьбы успокоиться и занять свое место, мужчина продолжал дебоширить. На кадрах можно увидеть, как он рычит и грызет защитную маску. Отмечается, что до начала видеозаписи Армстронг также выкрикивал расистские и сексистские оскорбления в адрес других пассажиров.

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