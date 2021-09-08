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Погибший вместе с главой МЧС режиссер предсказал случившееся в фильме

News.ru
53 минуты назад

Режиссёр Александр Мельник, сорвавшийся со скалы в воду на учениях МЧС под Норильском, ранее снял фильм, концовка которого напоминает трагические обстоятельства его гибели. Когда Мельник оступился, его попытался спасти глава МЧС Евгений Зиничев, но оба погибли. Об этом сообщило издание Daily Storm.

В вышедшем в 2008 году фантастическом боевике «Новая Земля» герои оказываются на необитаемом острове. В итоге они погибают, а оставшийся — Николай — прыгает с обрыва в воду.

Александр Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России. Режиссёр приехал в Норильск, чтобы выбрать места для съёмок своего нового документального фильма, посвящённого развитию Арктики и Северного морского пути.

Когда он оступился и упал со скалы в воду, 55-летний Зиничев бросился за ним. Оба погибли.

Тело погибшего главы МЧС доставили в Москву

Мельник известен как сценарист, а также член Гильдии кинорежиссёров России. Зрителям он знаком также по фильму «Территория». Режиссёр был лауреатом премии «Ника», членом Академии кинематографических искусств «Ника». В официальном сообщении министерства говорится, что погибший многие годы сотрудничал с МЧС России.

Происшествия,Видео,Евгений Зиничев,Александр Мельник,МЧС,Норильск,
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