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Звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в изнасиловании

Вероника Полынина
20 минут назад

Звезду фильма «В бой идут одни старики» Владимира Талашко обвинили в изнасиловании. С обвинением выступила маркетолог Мария Матрос в Facebook.

Звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в изнасиловании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она рассказала, что Талашко был другом ее семьи, и она знала его со своих 4 лет. По словам Марии, в 17 лет она захотела поступать на режиссуру в Киевский университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, где преподавал Талашко. Он пригласил ее к себе домой «репетировать» к поступлению.

«Я приехала к нему, и начались какие-то романтические жесты, «давай на ты», «я тебе налью». Далее он начал реально ко мне цепляться, типа «обольщать». Я ему отказала и сказала: «Опомнись, ты на 45 лет меня старше», - рассказала Матрос изданию Wonderzine.

По ее словам, она не знала, как поступить, и не стала сопротивляться, а позже обращаться в полицию. Она отметила, что решилась обнародовать свою историю в связи с обвинениями студенток Талашко в его адрес.

В августе журналистка Ирина Сампан и несколько студенток Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого обвинили 74-летнего Владимира Талашко в сексуальных домогательствах. Министерство культуры и информационной политики Украины отстранило Талашко от работы в вузе и инициировало расследование.

Происшествия,Минкультуры,
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