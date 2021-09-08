Последствия столкновения паромов в Индии показали на видео

Десятки людей пропали без вести после столкновения двух паромов на индийской реке Брахмапутра. Видео катастрофы опубликовало издание EastMojo.

На борту паромов находились более 100 человек. На кадрах видно, как одно из судов начинает переворачиваться, утаскивая под воду пассажиров. Кто-то бросился в воду и попытался вплавь добраться до соседнего парома, однако сделать это удалось не всем.