Судьба трех взрослых и ребенка остается неизвестной после взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"В настоящее время неизвестной остается судьба четырех человек - троих взрослых и ребенка", - сказал собеседник агентства.

Взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже девятиэтажки в Ногинске в среду утром. Как сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, основной версией взрыва рассматривается утечка бытового газа.