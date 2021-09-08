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Судьба трех взрослых и ребенка остается неизвестной после взрыва газа в доме в Ногинске

ТАСС
34 минуты назад

Судьба трех взрослых и ребенка остается неизвестной после взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"В настоящее время неизвестной остается судьба четырех человек - троих взрослых и ребенка", - сказал собеседник агентства.

Взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже девятиэтажки в Ногинске в среду утром. Как сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, основной версией взрыва рассматривается утечка бытового газа.

В результате взрыва пострадали 15 человек, двое погибли. В поисково-спасательной операции участвуют свыше 170 человек, используется более 40 единиц техники. Завалы обследуют восемь кинологических расчетов. По факту взрыва газа СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Происшествия,Видео,Евгений Хромушин,ИТАР-ТАСС,Ногинск,
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