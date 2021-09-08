Водопад Китабо-орон, где погиб глава МЧС, показали на видео

Появилось видео с места гибели главы МЧС Евгения Зиничева

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Водопад Китабо-орон на реке Иркинда, где погиб глава МЧС Евгений Зиничев, показали на видео.

Китабо-Орон, более известный как Большой Иркиндинский водопад, расположен на охраняемой территории в западной части Путоранского заповедника, в нескольких сотнях километров от Норильска.

Напомним, в среду, 8 сентября, на водопаде погибли глава МЧС России Евгений Зиничев и кинорежиссер Александр Мельник.