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Угроза обрушения сохраняется после взрыва в Ногинске

ТАССиещё 2
17 минут назад

Угроза внезапного обрушения конструкций подъезда сохраняется после взрыва бытового газа в одной из квартир десятиэтажного жилого дома в подмосковном Ногинске, жильцов можно будет заселять только после ее устранения. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

Угроза обрушения сохраняется после взрыва в Ногинске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На основании проведенного обследования многоквартирного жилого дома в Ногинске установлено, что сохраняется угроза внезапного обрушения конструкций второго подъезда, где произошел взрыв. Заселение жильцов первого подъезда допускается после проведения работ по устранению угрозы обрушения, а также при подаче тепло-, электро-, водоснабжения", - сказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что для того, чтобы в дальнейшем дом был пригодным для проживания, в короткие сроки необходимо устранить угрозу обрушения, выполнив демонтаж подъезда, а потом восстановить разрушенные конструкции дома в прежнем виде.

"На сегодняшний момент выявлены обрушения части перекрытий со второго по четвертый этажи второго подъезда и внутренних несущих стен и фасада, есть трещины, разрушены лоджии, нарушено остекление, лестничные проемы, а также нет отопления, света, вентиляции, повреждена канализация, подача горячей и холодной воды", - рассказал он.

Происшествия,ИТАР-ТАСС,Ногинск,
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