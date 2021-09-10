Угроза обрушения сохраняется после взрыва в Ногинске

Угроза внезапного обрушения конструкций подъезда сохраняется после взрыва бытового газа в одной из квартир десятиэтажного жилого дома в подмосковном Ногинске, жильцов можно будет заселять только после ее устранения. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.