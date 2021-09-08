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Последствия взрыва газа в доме в Ногинске сняли на видео

Александр Кузьмин
28 минут назад

Взрыв газа в многоэтажном доме в Ногинске принес много разрушений. Об этом сообщает «360». Пострадали также соседние дома и автомобили. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На видео видно, как спасатели пробираются в разрушенные квартиры со всех возможных сторон. Вокруг дома лежат бетонные плиты, мебель и осколки стекол. Рядом стоят соседи, переживающие за жизнь пострадавших. У рядом стоящего дома тоже выбиты стекла. Асфальт покрыт оконными рамами. Спасательные работы на месте продолжаются.

Происшествия,Видео,Ногинск,
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