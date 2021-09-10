Похороны погибшего главы МЧС Зиничева пройдут в закрытом режиме

Похороны главы МЧС России Евгения Зиничева, погибшего во время учений в Красноярском крае, пройдут на Северном кладбище в Санкт-Петербурге в закрытом для прессы режиме в пятницу, 10 сентября. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Алексей Куденко / РИА Новости

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Что произошло

О смерти 55-летнего Зиничева стало известно в среду, 8 сентября. Как сообщили в МЧС России, министр погиб при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что министр кинулся спасать оператора, упавшего с края выступа. По ее словам, Зиничев разбился о выступавший камень после того, как бросился спасать оператора. Симоньян подчеркнула, что это видели много людей.

Позже в МЧС подтвердили, что погибшим вместе с Зиничевым человеком был известный российский кинорежиссер и сценарист Александр Мельник, снявший в 2014 году фильм «Территория». 63-летний Мельник был оператором съемочной группы и работал на месте проведения межведомственных учений.

Реакция президента

После того, как Владимиру Путину доложили о гибели министра, он направил телеграмму родным и близким Зиничева. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью руководителя ведомства.

Глава государства назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой и подчеркнул, что его с министром связывали долгие годы совместной работы, и он всегда знал, что на Зиничева можно положиться в любой ситуации как «на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня».

Реакция других российских политиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным, близким и коллегам главы МЧС Евгения Зиничева. Глава правительства назвал его профессионалом высокого класса, компетентным и принципиальным руководителем, а также сильным, мужественным и самоотверженным человеком.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что глава МЧС погиб как настоящий спасатель, каким и был в жизни. Он также отметил, что Зиничев был профессиональным, высокоответственным и преданным своему делу человеком.

Также заслуги Евгения Зиничева в деле развития органов безопасности и борьбы с терроризмом России отметил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он добавил, что у них с Зиничевым были теплые отношения и они работали вместе долгие годы.

Соболезнования по поводу гибели Зиничева выразил также президент Сербии Александр Вучич.

Память

На следующий день после известия о смерти министра у здания МЧС России в Москве был создан стихийный мемориал в память о погибшем. У входа сотрудники ведомства поставили столик с портретом министра, на который можно возложить цветы и поставить свечи.

Члены правительства России на своем заседании в четверг, 9 сентября, почтили минутой молчания память погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. «Это тяжелая утрата для его близких и всех, кому довелось с ним работать и просто быть знакомым», — сказал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что столичные депутаты планируют рассмотреть идею об увековечивании в городе памяти Евгения Зиничева. В частности, в его честь могут переименовать одну из московских улиц. «Никаких предложений по этому поводу пока не было, но если они поступят, конечно, поддержим», — высказался Герасимов.

Кто возглавит МЧС?

По данным источников РБК, временно исполняющим обязанности главы МЧС после гибели Зиничева станет первый заместитель руководителя ведомства Александр Чуприян. Эту информацию также подтвердил собеседник РИА Новости, однако официального сообщения о назначении врио министра еще нет.