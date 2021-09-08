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Мать пострадавших в Ногинске детей рассказала о взрыве

Елена Прошина
47 минут назад

Мать девочек, пострадавших в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Ногинске, рассказала о случившемся. По словам Натальи Ефименко, старшую дочку прижало шкафом, а младшую – скинуло с кровати прямо к обвалившейся стене.

Мать пострадавших в Ногинске детей рассказала о взрыве
Фото: ГУ МЧС по Московской областиГУ МЧС по Московской области

Как рассказала женщина, проживающая вместе с детьми, мужем и свекровью, в 6:15 у неё зазвонил будильник, и она разбудила девочку, чтобы та собиралась в школу. После чистки зубов мать отправила ребенка в комнату, чтобы дочка надела брекеты, а сама осталась сидеть на кухне.

Под завалами дома в Ногинске найдено тело

Внезапно прогремел взрыв, и женщину подкинуло ударной волной. Услышав крики о помощи, Наталья побежала к детям.

«Я начала бежать из кухни в комнату — упала на третий этаж, провалилась. Я поднялась на четвертый этаж, дочка была под шкафом, я шкаф откинула. Не знаю, откуда столько силы», – вспоминает женщина в разговоре с телеканалом «360».

После Наталья увидела, что её младшая дочь сидит на самом краю возле обвалившейся стены. По словам матери, её также могло скинуть с дивана ударной волной. Вместе со старшей дочкой они вытащили ребенка, после чего дождались сотрудников МЧС, которые их спустили из разрушенной квартиры.

Напомним, что утром 8 сентября в доме 9а, находящегося по улице 28 Июня 1906 года в Ногинске, произошел взрыв газа. Всего в результате инцидента пострадали девять человек. Двое погибли.

Происшествия,МЧС,Ногинск,
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