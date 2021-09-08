ФСБ подтвердила участие ЦРУ в задержании россиян в Минске

Представитель ФСБ подтвердил информацию телеканала CNN, что ЦРУ США помогало Украине организовать операцию по задержанию 33 россиян в Белоруссии в 2020 году.

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«Мы полностью подтверждаем ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ», — цитирует Интерфакс представителя спецслужбы.

В ФСБ считают, что операцию спланировали в Вашингтоне с целью разрыва российско-белорусских отношений, а украинские разведслужбы выступили как «инструмент».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в украинской разведке сообщил, что ЦРУ помогло Киеву подготовить операцию по задержанию граждан России.

В Минской области 29 июля 2020 года была задержана группа россиян (33 человека) по подозрению в подготовке массовых беспорядков на территории Белоруссии.