Спасатель по призванию: погиб глава МЧС

Министр, открывая учения, отмечал, что в Архангельске будут проведены мероприятия по ликвидации условного разлива нефтепродуктов в акватории морского порта, в Мурманске — учебная эвакуация с терпящего бедствие лайнера, а в Ненецком автономном округе — тренировка локализации очага сибирской язвы.

Масштабные учения в Арктической зоне стартовали 7 сентября по поручению президента РФ. В них принимают участие 6 тысяч специалистов. Первой точкой учений стал Дудинский морской порт, где по сценарию на ледоколе «Авраамий Завенягин», перевозящем химически опасные вещества, произойдет пожар.

С 1987 по 2015 год работал в органах государственной безопасности СССР, затем России. В 2018 году был назначен главой Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Евгению Зиничеву было 55 лет. Он окончил два факультета (экономический и финансы и кредит) Санкт-Петербургского института бизнеса и права.

«С прискорбием извещаем, что в ходе исполнения служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, в ходе спасения жизни другого человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — цитирует РБК официальное сообщение представителей МЧС.

«С прискорбием извещаем, что в ходе исполнения служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, в ходе спасения жизни другого человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — цитирует РБК официальное сообщение представителей МЧС.

Евгению Зиничеву было 55 лет. Он окончил два факультета (экономический и финансы и кредит) Санкт-Петербургского института бизнеса и права. С 1987 по 2015 год работал в органах государственной безопасности СССР, затем России. В 2018 году был назначен главой Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.