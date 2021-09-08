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Спасатель по призванию: погиб глава МЧС

Александр Котлеткин
1 час назад

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая человека на межведомственных учениях в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая человека на межведомственных учениях в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости.
1/11 Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая человека на межведомственных учениях в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: ТАСС
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«С прискорбием извещаем, что в ходе исполнения служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, в ходе спасения жизни другого человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — цитирует РБК официальное сообщение представителей МЧС.
2/11 «С прискорбием извещаем, что в ходе исполнения служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, в ходе спасения жизни другого человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — цитирует РБК официальное сообщение представителей МЧС.
Фото: ТАСС
Евгению Зиничеву было 55 лет. Он окончил два факультета (экономический и финансы и кредит) Санкт-Петербургского института бизнеса и права.
3/11 Евгению Зиничеву было 55 лет. Он окончил два факультета (экономический и финансы и кредит) Санкт-Петербургского института бизнеса и права.
Фото: ТАСС
С 1987 по 2015 год работал в органах государственной безопасности СССР, затем России. В 2018 году был назначен главой Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
4/11 С 1987 по 2015 год работал в органах государственной безопасности СССР, затем России. В 2018 году был назначен главой Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Фото: ТАСС
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Масштабные учения в Арктической зоне стартовали 7 сентября по поручению президента РФ. В них принимают участие 6 тысяч специалистов. Первой точкой учений стал Дудинский морской порт, где по сценарию на ледоколе «Авраамий Завенягин», перевозящем химически опасные вещества, произойдет пожар.
5/11 Масштабные учения в Арктической зоне стартовали 7 сентября по поручению президента РФ. В них принимают участие 6 тысяч специалистов. Первой точкой учений стал Дудинский морской порт, где по сценарию на ледоколе «Авраамий Завенягин», перевозящем химически опасные вещества, произойдет пожар.
Фото: ТАСС
Министр, открывая учения, отмечал, что в Архангельске будут проведены мероприятия по ликвидации условного разлива нефтепродуктов в акватории морского порта, в Мурманске — учебная эвакуация с терпящего бедствие лайнера, а в Ненецком автономном округе — тренировка локализации очага сибирской язвы.
6/11 Министр, открывая учения, отмечал, что в Архангельске будут проведены мероприятия по ликвидации условного разлива нефтепродуктов в акватории морского порта, в Мурманске — учебная эвакуация с терпящего бедствие лайнера, а в Ненецком автономном округе — тренировка локализации очага сибирской язвы.
Фото: ТАСС
В Красноярском крае в рамках учений должна была пройти отработка пяти сценариев чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.
7/11 В Красноярском крае в рамках учений должна была пройти отработка пяти сценариев чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.
Фото: РИА Новости
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Глава МЧС РФ Евгений Зиничев во время торжественной церемонии принятия военной присяги курсантами первого курса Академии гражданской защиты МЧС России.
8/11 Глава МЧС РФ Евгений Зиничев во время торжественной церемонии принятия военной присяги курсантами первого курса Академии гражданской защиты МЧС России.
Фото: ТАСС
Евгений Зиничев после облета пострадавших от природных пожаров территорий региона прибыл в поселок Найстенъярви Суоярвского района, вблизи которого действует природный пожар площадью активного горения в 4,5 га.
9/11 Евгений Зиничев после облета пострадавших от природных пожаров территорий региона прибыл в поселок Найстенъярви Суоярвского района, вблизи которого действует природный пожар площадью активного горения в 4,5 га.
Фото: РИА Новости
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев на Красной площади во время военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
10/11 Глава МЧС РФ Евгений Зиничев на Красной площади во время военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Фото: ТАСС
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Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Евгений Зиничев во время встречи с полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Н.Цукановым, 2016 год
11/11 Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Евгений Зиничев во время встречи с полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Н.Цукановым, 2016 год
Фото: ТАСС

«С прискорбием извещаем, что в ходе исполнения служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, в ходе спасения жизни другого человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — цитирует РБК официальное сообщение представителей МЧС.

Евгению Зиничеву было 55 лет. Он окончил два факультета (экономический и финансы и кредит) Санкт-Петербургского института бизнеса и права. С 1987 по 2015 год работал в органах государственной безопасности СССР, затем России. В 2018 году был назначен главой Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Масштабные учения в Арктической зоне стартовали 7 сентября по поручению президента РФ. В них принимают участие 6 тысяч специалистов. Первой точкой учений стал Дудинский морской порт, где по сценарию на ледоколе «Авраамий Завенягин», перевозящем химически опасные вещества, произойдет пожар.

Министр, открывая учения, отмечал, что в Архангельске будут проведены мероприятия по ликвидации условного разлива нефтепродуктов в акватории морского порта, в Мурманске — учебная эвакуация с терпящего бедствие лайнера, а в Ненецком автономном округе — тренировка локализации очага сибирской язвы.

В Красноярском крае в рамках учений должна была пройти отработка пяти сценариев чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.

Происшествия,Фото,Евгений Зиничев,МЧС,РБК,Красноярский Край,Норильск,
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