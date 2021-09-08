Глава МЧС погиб, спасая человека

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян рассказала, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб, пытаясь спасти сорвавшегося с высоты человека. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Симоньян, Зиничев стоял на краю выступа вместе с оператором, который поскользнулся и сорвался в воду.

«Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», - написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Симоньян подчеркнула, что глава МЧС «погиб как спасатель».

Неназванный источник РБК рассказал, что Зиничев погиб во время ведомственной съемки для учебного фильма МЧС, пытаясь удержать поскользнувшегося сотрудника съемочной группы. По данным собеседника РБК, этот человек также погиб.

Несчастный случай произошел 8 сентября в Норильске. В министерстве рассказали, что Зиничев прибыл туда на межведомственные учения по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций.