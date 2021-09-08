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Водитель маршрутки в Туле после скандала высадил всех пассажиров. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Водитель маршрутки в Туле высадил всех пассажиров после скандала. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Мимо Проходил».

По предварительным данным, работника общественного транспорта разозлило, что находящаяся в салоне девушка захотела оплатить поездку по безналичному расчету и попросила у него терминал. Мужчина тут же остановил микроавтобус и стал ругаться с пассажирами. Итогом словесной перепалки стало то, что водитель общественного транспорта потребовал, чтобы все люди покинули маршрутку.

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