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Глава МЧС Евгений Зиничев  погиб во время учений

Елена Прошина
1 час назад

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая человека на межведомственных учениях в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

Погиб глава МЧС Евгений Зиничев
Фото: ТАССТАСС

Масштабные учения в Арктической зоне стартовали 7 сентября по поручению президента РФ. В них принимают участие 6 тысяч специалистов. Первой точкой учений стал Дудинский морской порт, где по сценарию на ледоколе «Авраамий Завенягин», перевозящем химически опасные вещества, произойдет пожар.

В МЧС сообщили детали гибели главы ведомства Зиничева

Министр, открывая учения, отмечал, что в Архангельске будут проведены мероприятия по ликвидации условного разлива нефтепродуктов в акватории морского порта, в Мурманске — учебная эвакуация с терпящего бедствие лайнера, а в Ненецком автономном округе — тренировка локализации очага сибирской язвы. В Красноярском крае в рамках учений должна была пройти отработка пяти сценариев чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.

Евгению Зиничеву было 55 лет. Он окончил два факультета (экономический и финансы и кредит) Санкт-Петербургского института бизнеса и права. С 1987 по 2015 год работал в органах государственной безопасности СССР, затем России. В 2018 году был назначен главой Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Происшествия,Евгений Зиничев,МЧС,Красноярский Край,
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