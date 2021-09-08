Погиб глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая человека на межведомственных учениях в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

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Масштабные учения в Арктической зоне стартовали 7 сентября по поручению президента РФ. В них принимают участие 6 тысяч специалистов. Первой точкой учений стал Дудинский морской порт, где по сценарию на ледоколе «Авраамий Завенягин», перевозящем химически опасные вещества, произойдет пожар.

Министр, открывая учения, отмечал, что в Архангельске будут проведены мероприятия по ликвидации условного разлива нефтепродуктов в акватории морского порта, в Мурманске — учебная эвакуация с терпящего бедствие лайнера, а в Ненецком автономном округе — тренировка локализации очага сибирской язвы. В Красноярском крае в рамках учений должна была пройти отработка пяти сценариев чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.