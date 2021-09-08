На оружейном заводе в Польше произошел взрыв

На оружейном заводе Mesko в польском городе Скаржиско-Каменная произошел взрыв. Об этом сообщили в эфире телеканала Polsat.

По последней информации, причиной взрыва стала детонация взрывчатых веществ. В результате погибла 41-летняя женщина, ее личность не раскрывается. Предполагается, что она была сотрудницей завода.