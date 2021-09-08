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На оружейном заводе в Польше произошел взрыв

Lenta.ru
34 минуты назад

На оружейном заводе Mesko в польском городе Скаржиско-Каменная произошел взрыв. Об этом сообщили в эфире телеканала Polsat.

На оружейном заводе в Польше произошел взрыв
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По последней информации, причиной взрыва стала детонация взрывчатых веществ. В результате погибла 41-летняя женщина, ее личность не раскрывается. Предполагается, что она была сотрудницей завода.

Версия, озвученная в эфире польской радиостанции RMF FM гласит, что взрыв произошел в процессе подготовки опасного вещества к транспортировке. Погибшая работница якобы переносила упаковку с только что высушенной взрывчаткой, когда случилась непроизвольная детонация.

Происшествия,Польша,
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