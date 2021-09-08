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Из разрушенного взрывом дома в Ногинске спасли кота. Видео

Александр Кузьмин
21 минуту назад

На месте взрыва жилого дома в Ногинске ведутся спасательные работы. В распоряжении Telegram-канала «RT на русском» оказались кадры спасения кота из квартиры сотрудниками МЧС.

Напомним, взрыв бытового газа произошел сегодня рано утром в девятиэтажном доме, расположенном на улице 28 Июня в Богородском городском округе Московской области.

Появились фотографии с места ЧП в Подмосковье

По последним данным, в результате ЧП погибли два человека, еще девять ранены. Среди пострадавших два ребенка. Повреждения получили 24 квартиры.

В СМИ появилась информация, что причиной взрыва могла стать утечка газа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Видео,МЧС,RT на русском,Ногинск,
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