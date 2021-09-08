На месте взрыва жилого дома в Ногинске ведутся спасательные работы. В распоряжении Telegram-канала «RT на русском» оказались кадры спасения кота из квартиры сотрудниками МЧС.

Напомним, взрыв бытового газа произошел сегодня рано утром в девятиэтажном доме, расположенном на улице 28 Июня в Богородском городском округе Московской области.

По последним данным, в результате ЧП погибли два человека, еще девять ранены. Среди пострадавших два ребенка. Повреждения получили 24 квартиры.