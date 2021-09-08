Сотрудники ФСБ совместно с УМВД России , а также СОБР управления Росгвардии пресекли деятельность членов радикальной террористической группировки в Омске . Оперативно-розыскные мероприятия были проведены 7 сентября.

По данным ведомства, граждане одной из стран Центральной Азии входили с тайную террористическую группу, пропагандировали терроризм и склоняли своих знакомых к вступлению в преступную радикальную ячейку.