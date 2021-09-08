МЧС открыло горячую линию после взрыва газа в Ногинске

После взрыва бытового газа в квартире девятиэтажного жилого дома в подмосковном Ногинске открыта горячая линия. Об этом проинформировали в региональном главке МЧС России.

Фото: ГУ МЧС по Московской области ГУ МЧС по Московской области

«Для оказания помощи пострадавшим и жильцам дома привлечены восемь психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России», — сказали в пресс-службе.

Как отмечается, на базе Главного управления МЧС России по Московской области развёрнута горячая линия.