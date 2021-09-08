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МЧС открыло горячую линию после взрыва газа в подмосковном Ногинске

RT на русском
1 час назад

После взрыва бытового газа в квартире девятиэтажного жилого дома в подмосковном Ногинске открыта горячая линия. Об этом проинформировали в региональном главке МЧС России.

МЧС открыло горячую линию после взрыва газа в Ногинске
Фото: ГУ МЧС по Московской областиГУ МЧС по Московской области

«Для оказания помощи пострадавшим и жильцам дома привлечены восемь психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России», — сказали в пресс-службе.

Как отмечается, на базе Главного управления МЧС России по Московской области развёрнута горячая линия.

В результате ЧП, по последним данным, пострадали девять человек, двое погибли.

Происшествия,МЧС,Россия,Ногинск,
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