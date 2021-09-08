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«Стекла, камни полетели»: очевидец рассказал подробности взрыва в Ногинске

Елена Прошина
1 час назад

Очевидец рассказал о взрыве в подмосковном Ногинске. По его словам, которые публикует Telegram-канал Mash, на месте взрыва из трубы шел газ под большим напором.

«Стекла, камни полетели»: очевидец рассказал подробности взрыва в Ногинске
Фото: ГУ МЧС по Московской областиГУ МЧС по Московской области

Как пояснил мужчина, который живет в соседнем подъезде, рано утром он вышел прогреть машину и задремал в авто. Проснулся он от страшного грохота.

«Вначале не понял, что это было. Гром или гроза, град начался – стекла, камни полетели», – отмечает мужчина.

Вместе с другими прохожими он попробовал помочь жильцам дома. Мужчина пытался добраться до девочки, которая оказалась в одной из разрушенных квартир, но это ему не удалось. После на место прибыли пожарные и спасли ребенка.

Очевидец отметил, что на месте взрыва сильно пахло газом, который шел из трубы под большим напором.

Напомним, что инцидент произошел около 06:00 по московскому времени. В результате хлопка газа частично обрушились внешняя стена и перекрытия.

Причиной взрыва мог стать газ, который жильцы включили на ночь, чтобы согреть помещение. По одной из версий огонь мог погаснуть, из-за чего газ заполонил квартиру и сдетонировал, когда с утра включили свет.

Происшествия,Ногинск,
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