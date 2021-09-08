«Стекла, камни полетели»: очевидец рассказал подробности взрыва в Ногинске

Очевидец рассказал о взрыве в подмосковном Ногинске. По его словам, которые публикует Telegram-канал Mash, на месте взрыва из трубы шел газ под большим напором.
Как пояснил мужчина, который живет в соседнем подъезде, рано утром он вышел прогреть машину и задремал в авто. Проснулся он от страшного грохота.
«Вначале не понял, что это было. Гром или гроза, град начался – стекла, камни полетели», – отмечает мужчина.
Вместе с другими прохожими он попробовал помочь жильцам дома. Мужчина пытался добраться до девочки, которая оказалась в одной из разрушенных квартир, но это ему не удалось. После на место прибыли пожарные и спасли ребенка.
Очевидец отметил, что на месте взрыва сильно пахло газом, который шел из трубы под большим напором.
Напомним, что инцидент произошел около 06:00 по московскому времени. В результате хлопка газа частично обрушились внешняя стена и перекрытия.
Причиной взрыва мог стать газ, который жильцы включили на ночь, чтобы согреть помещение. По одной из версий огонь мог погаснуть, из-за чего газ заполонил квартиру и сдетонировал, когда с утра включили свет.