Бойца ММА приговорили в Москве за избиение двух мужчин

Хамовнический суд Москвы вынес новый приговор бойцу смешанных единоборств (ММА) Максиму Щербакову по уголовному делу об избиении двух мужчин в центре столицы и назначил ему три года условного срока, сообщил его адвокат Андрей Алешкин.

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«Приговор Максиму Щербакову – три года условно», – передает ТАСС слова Алешкина.

По его словам, прокурор просил приговорить бойца к 2,5 года колонии общего режима.

В августе прошлого года Щербаков увидел, как в магазине «Магнолия» на Комсомольском проспекте двое мужчин приставали к девушкам. Он сделал им замечание, они предложили выйти на улицу и там поговорить. В ходе «беседы» Щербаков нанес одному из них ушиб мягких тканей, а второму сломал челюсть. Он считает, что потерпевшие спровоцировали его, он действовал в целях самообороны, так как ему показалось, что потерпевший замахнулся на него. В суде Щербаков признал, что первым начал физический конфликт.

В свою очередь потерпевший в показаниях полиции сообщал, что его друг сделал девушкам, стоящим впереди в очереди в магазине, комплимент, он их не оскорблял, руками не трогал. После этого девушки вышли из магазина и на выходе встретили Щербакова, который поинтересовался, все ли у них в порядке. Потерпевший и его друг заявили, что те ответили, что все хорошо, но Щербаков попросил мужчин не обращаться больше к его знакомым, после чего завязался конфликт.