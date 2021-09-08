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Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов в Ногинске

Деловая газета "Взгляд"иещё 28
1 час назад

Из-под завалов обрушившегося в Ногинске дома извлекли тело третьего погибшего.

Погибших после взрыва в Ногинске стало больше
Фото: EPAEPA

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее источник сообщал, что местонахождение трех взрослых и ребенка после взрыва в Ногинске до сих пор не выяснено.

До этого отмечалось, что в результате взрыва погиб начальник отделения водолазов Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев. Перед этим из-под завалов извлекли тело второго погибшего – женщины. Пострадавшими числятся 15 человек.

Последствия взрыва газа в доме в Ногинске сняли на видео

В среду утром взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, на втором и третьем этажах здания частично обрушились квартиры. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной взрыва мог стать включенный для обогрева квартиры газ.

Происшествия,Александр Соловьев,Центр подготовки космонавтов,Ногинск,
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