Погибших после взрыва в Ногинске стало больше

Из-под завалов обрушившегося в Ногинске дома извлекли тело третьего погибшего.

Фото: EPA EPA

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее источник сообщал, что местонахождение трех взрослых и ребенка после взрыва в Ногинске до сих пор не выяснено.

До этого отмечалось, что в результате взрыва погиб начальник отделения водолазов Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев. Перед этим из-под завалов извлекли тело второго погибшего – женщины. Пострадавшими числятся 15 человек.