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Из-под завалов в Ногинске достали тело четвертой жертвы взрыва

ТК «Звезда»иещё 33
25 минут назад

Их-под завалов дома в подмосковном Ногинске, где произошел взрыв газа, спасатели достали тело четвертого погибшего. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по региону.

Из-под завалов в Ногинске достали тело четвертой жертвы взрыва
Фото: EPAEPA

«Всего 19 пострадавших, из них четверо погибших (один, предположительно, подросток, девочка), двое детей, восемь стрессовых, шесть госпитализированных», - проинформировали в экстренном ведомстве.

Взрыв газа произошел в Ногинске в среду, 8 сентября, по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Согласно предварительным данным, обрушились второй и третий этажи строения и частично четвертый этаж.

Спасатели эвакуировали 170 человек. В настоящий момент на месте обрушения продолжаются работы по разбору завалов.

Происшествия,МЧС,Ногинск,
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