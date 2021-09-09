Из-под завалов в Ногинске достали тело четвертой жертвы взрыва

Их-под завалов дома в подмосковном Ногинске, где произошел взрыв газа, спасатели достали тело четвертого погибшего. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по региону.

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«Всего 19 пострадавших, из них четверо погибших (один, предположительно, подросток, девочка), двое детей, восемь стрессовых, шесть госпитализированных», - проинформировали в экстренном ведомстве.

Взрыв газа произошел в Ногинске в среду, 8 сентября, по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Согласно предварительным данным, обрушились второй и третий этажи строения и частично четвертый этаж.