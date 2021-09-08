«К месту происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Прибывшие огнеборцы эвакуировали из дома 36 человек. В ходе разведки возгорания не обнаружено. Разрушений несущих конструкций здания нет. Имеется информация об одном пострадавшем. На месте работают 37 человек, 12 единиц пожарно-спасательной техники», – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Свердловской области.