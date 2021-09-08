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Появилось видео с места взрыва газа в доме в Екатеринбурге

Александр Кузьмин
50 минут назад

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Екатеринбурге. ЧП произошло в многоэтажке, расположенной по адресу: ул.Индустрии, 57/2. Кадры с места происшествия появилось в распоряжении телеканала «360».

«К месту происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Прибывшие огнеборцы эвакуировали из дома 36 человек. В ходе разведки возгорания не обнаружено. Разрушений несущих конструкций здания нет. Имеется информация об одном пострадавшем. На месте работают 37 человек, 12 единиц пожарно-спасательной техники», – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Свердловской области.

СМИ сообщают об одном пострадавшем. По предварительным данным. 33-летний мужчина с ожогами лица и конечностей был госпитализирован в реанимацию.

Происшествия,Видео,МЧС,Екатеринбург,
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