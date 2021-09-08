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Грелись газом: названа причина взрыва в Ногинске

Анна Безрукова
29 минут назад

Причиной взрыва в жилом девятиэтажном доме Ногинска мог стать газ, который жильцы включили на ночь, чтобы согреть помещение. К настоящему времени это одна из предварительных версий произошедшего.

Грелись газом: названа причина взрыва в Ногинске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что отопление в доме 9а по улице 28 Июня 1906 года не работало, в ночное время в квартирах было прохладно. В результате жители решили включить газовую плиту. Огонь погас, газ заполнил квартиру и сдетонировал, когда с утра включили свет, сообщает Телеграм-канал Mash.

Ранее сообщалось, что в результате этого взрыва в Ногинске погибли два человека — мужчина и женщина. Об этом рассказали в СК РФ, передавал Телеграм-канал «360».

Напомним, сегодня утром при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в Ногинске рухнули конструкции трех этажей. ЧП произошло в городском округе Богородский по адресу улица 28 июня, дом 9а, сообщало РИА Новости.

Около 06:00 по московскому времени в девятиэтажке по названному адресу произошел хлопок газа, из-за чего частично обрушились внешняя стена и перекрытия.

По некоторым данным, взрыв разрушил пять квартир. Как рассказали представители МЧС, возгорания не зафиксировано.

Происшествия,МЧС,СКР,РИА Новости,Ногинск,
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