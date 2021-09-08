В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Кадр дня: ребенок сидит на завалах после взрыва в Ногинске

Александр Котлеткин
36 минут назад

Утром 8 сентября на улице 28 июня городского округа Богородский в Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщает ТАСС. В результате происшествия пострадали пять человек, двое жителей дома погибли.

Кадр дня: ребенок сидит на завалах после взрыва в Ногинске
Фото: СоцсетиСоцсети

Согласно предварительной версии, взрыв газа произошел по причине неисправности магистрального газового оборудования или строительного баллона. Кроме этого, проверят версию о неосторожном обращении с газовой печью жильцов с третьего этажа, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

Два человека погибли при взрыве в Ногинске

Представитель регионального главка Следственного комитета Ольга Врадий сообщила СМИ, что следователи и криминалисты управления отправились к месту ЧП для выяснения всех деталей.

Происшествия,Ольга Врадий,СКР,Интерфакс,Ногинск,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители