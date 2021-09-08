Кадр дня: ребенок сидит на завалах после взрыва в Ногинске

Утром 8 сентября на улице 28 июня городского округа Богородский в Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщает ТАСС. В результате происшествия пострадали пять человек, двое жителей дома погибли.

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Согласно предварительной версии, взрыв газа произошел по причине неисправности магистрального газового оборудования или строительного баллона. Кроме этого, проверят версию о неосторожном обращении с газовой печью жильцов с третьего этажа, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.