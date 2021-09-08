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В жилом доме Екатеринбурга произошел взрыв газа

Мария Иванова
43 минуты назад

Утром в среду, 8 сентября, в одном из жилых домов Екатеринбурга произошел взрыв. Об этом сообщает E1.

По данным портала, это случилось на первом этаже девятиэтажного дома, расположенного на улице Индустрии. По предварительной информации, в результате взрыва пострадал как минимум один человек - 33-летний мужчина, у него ожоги лица и конечностей.

Появились фотографии с места ЧП в Подмосковье

Жильцов дома эвакуировали.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию. Соседи рассказали E1, что в квартире, где прогремел взрыв, жил наркозависимый человек. Причина происшествия пока неизвестна.

Взрывная волна сорвала в подъезде входную дверь, в квартирах на первом этаже вышибло вентиляционные решетки.

Жильцов предупредили, что восстановительные работы будут проходить в подъезде весь день. Специалисты проверят прочность стен и перекрытий.

Ранее 8 сентября в одной из девятиэтажек подмосковного Ногинска взорвался бытовой газ. В доме рухнула стена с четвертого по второй этажи, на пятом произошло обрушение межэтажного перекрытия.

Из-под завалов спасли нескольких человек, в следственном комитете сообщили о двух погибших и пятерых пострадавших. Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Происшествия,Видео,СКР,Екатеринбург,
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