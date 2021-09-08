Момент взрыва газа в жилом доме в Ногинске попал на видео

Два человека погибли, пятеро пострадали в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в Ногинске. Произошло обрушение части внешней стены и перекрытий. Об этом сообщает РИА Новости. По предварительным данным, повреждения получили 30 квартир, восемь из которых полностью разрушены.