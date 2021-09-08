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Момент взрыва газа в жилом доме в Ногинске попал на видео

Александр Кузьмин
54 минуты назад

Два человека погибли, пятеро пострадали в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в Ногинске. Произошло обрушение части внешней стены и перекрытий. Об этом сообщает РИА Новости. По предварительным данным, повреждения получили 30 квартир, восемь из которых полностью разрушены.

ЧП в многоквартирном доме, расположенном на улице 28 июня городского округа Богородский, случилось в 06:55 минут 8 сентября. Момент взрыва попал в объектив камеры. Запись появилась в российских новостных Telegram-каналах.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Все пострадавшие были госпитализированы. Жильцов дома экстренно эвакуировали.

Происшествия,Видео,Ногинск,
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