Момент взрыва газа в жилом доме в Ногинске попал на видео

Два человека погибли, пятеро пострадали в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в Ногинске. Произошло обрушение части внешней стены и перекрытий. Об этом сообщает РИА Новости. По предварительным данным, повреждения получили 30 квартир, восемь из которых полностью разрушены.
ЧП в многоквартирном доме, расположенном на улице 28 июня городского округа Богородский, случилось в 06:55 минут 8 сентября. Момент взрыва попал в объектив камеры. Запись появилась в российских новостных Telegram-каналах.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Все пострадавшие были госпитализированы. Жильцов дома экстренно эвакуировали.