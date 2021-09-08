Два человека погибли при взрыве в Ногинске

Из-за взрыва в девятиэтажном жилом доме в Ногинске погибли два человека — мужчина и женщина. Об этом сообщили в СК РФ, передает Телеграм-канал «360».

Ранее стало известно, что число пострадавших от этого ЧП выросло до девяти человек. Изначально сообщалось о трех жильцах, чуть позже — о четырех. В их числе оказались Пестина Наталья (43 года), Абраменко Анжелика (10 лет), Ефименко Наталья (44 года) и Абраменко Алиса (5 лет), уточнял ранее Телеграм-канал «112».

Напомним, сегодня утром в ходе взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в Ногинске обрушились конструкции трех этажей. Инцидент произошел в городском округе Богородский по адресу улица 28 июня, дом 9а, сообщало РИА Новости, ссылаясь на источники в экстренных службах.

Установлено, что примерно в 06:00 по московскому времени в девятиэтажке по указанному адресу произошел хлопок газа. В итоге обрушилась часть внешней стены и перекрытия.

По ряду данных, взрыв разрушил пять квартир. Как уточнили в МЧС, возгорания не зафиксировано.

Как гласит предварительная версия, причиной взрыва стала неисправность магистрального газового оборудования либо строительного баллона. Также следствие проверит версию о неосторожном обращении с газовой печью в квартире семьи, проживающей на третьем этаже.