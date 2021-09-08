Число пострадавших при взрыве в Ногинске выросло до девяти

Количество жертв газа в Ногинске Московской области увеличилось до девяти. Об этом сообщает телеграм-канал «IZ.RU».

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Ранее сообщалось, что в ходе взрыве газа в девятиэтажном жилом здании в Ногинске рухнули конструкции трех этажей. ЧП произошло в городском округе Богородский по адресу улица 28 июня, дом 9а, передавали РИА Новости со ссылкой источники в экстренных службах.

Уточняется, что приблизительно в 06:00 по московскому времени в многоэтажном жилом здании произошел хлопок газа. Это повлекло обрушение части внешней стены и перекрытий.

По предварительным данным, взрыв повредит пять квартир. Возгорания не зафиксировано, сообщали в МЧС.

По предварительной версии, взрыв произошел вследствие неисправности магистрального газового оборудования или строительного баллона. Помимо этого, будет проверена версия о неосторожном обращении с газовой печью в квартире жильцов с третьего этажа.

«Дополнительно к месту ЧП отправились спасатели Ногинского СЦ, Центра Лидер и Центрспаса и кинологи. Задействовано более 60 человек и 24 единиц техники», — сообщали ранее в МЧС.

Всех жильцов к настоящему времени удалось эвакуировать.