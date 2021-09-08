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Число пострадавших при взрыве в Ногинске выросло до девяти

Анна Безрукова
1 час назад

Количество жертв газа в Ногинске Московской области увеличилось до девяти. Об этом сообщает телеграм-канал «IZ.RU».

Число пострадавших при взрыве в Ногинске выросло до девяти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что в ходе взрыве газа в девятиэтажном жилом здании в Ногинске рухнули конструкции трех этажей. ЧП произошло в городском округе Богородский по адресу улица 28 июня, дом 9а, передавали РИА Новости со ссылкой источники в экстренных службах.

Уточняется, что приблизительно в 06:00 по московскому времени в многоэтажном жилом здании произошел хлопок газа. Это повлекло обрушение части внешней стены и перекрытий.

По предварительным данным, взрыв повредит пять квартир. Возгорания не зафиксировано, сообщали в МЧС.

По предварительной версии, взрыв произошел вследствие неисправности магистрального газового оборудования или строительного баллона. Помимо этого, будет проверена версия о неосторожном обращении с газовой печью в квартире жильцов с третьего этажа.

«Дополнительно к месту ЧП отправились спасатели Ногинского СЦ, Центра Лидер и Центрспаса и кинологи. Задействовано более 60 человек и 24 единиц техники», — сообщали ранее в МЧС.

Всех жильцов к настоящему времени удалось эвакуировать.

Сотрудник регионального главка СК РФ Ольга Врадий сообщила представителям СМИ, что следователи и криминалисты управления прибыли к месту ЧП для установления всех деталей.

Происшествия,Ольга Врадий,МЧС,СКР,РИА Новости,Московская Область,Ногинск,
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