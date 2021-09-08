Трех человек, включая двоих детей удалось спасти после взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске . Эвакуацию спасателем девочки сняли на камеру очевидцы. Запись появилась в Telegram -канале «RT на русском».

Напомним, взрыв газовоздушной смеси произошел в девятиэтажке в городском округе Богородский в Подмосковье рано утром, в результате чего обрушился второй, третий и частично четвертый этажи здания. Информация о ЧП поступила на пульт экстренных служб в 06:55.