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Спасение девочки после взрыва в Ногинске попало на видео

Александр Кузьмин
16 минут назад

Трех человек, включая двоих детей удалось спасти после взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Эвакуацию спасателем девочки сняли на камеру очевидцы. Запись появилась в Telegram-канале «RT на русском».

Напомним, взрыв газовоздушной смеси произошел в девятиэтажке в городском округе Богородский в Подмосковье рано утром, в результате чего обрушился второй, третий и частично четвертый этажи здания. Информация о ЧП поступила на пульт экстренных служб в 06:55.

Названа причина взрыва в жилом доме в Подмосковье

Всех жильцов дома экстренно эвакуировали.

Происшествия,Видео,RT на русском,Ногинск,
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