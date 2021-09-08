Очевидец рассказал об эвакуации людей после взрыва в Ногинске

По словам очевидцев, в результате взрыва в доме в Ногинске образовался пролом в стене на уровне третьего этажа. Хозяйку квартиры эвакуировали, с ней вместе жили трое детей, пишет Telegram-канал Mash.

Канал опубликовал видеозапись, на котором очевидец показывает последствия взрыва и то, как эвакуируют жильцов разрушенных квартир. На кадрах видно, что в результате ЧП образовался пролом в стене.

«Первый этаж – нормальный, второй – нормальный. Вот пролом в стене на третьем этаже. Что-то рвануло. Дети там у нее, трое. Двое малолетних. Вот и саму хозяйку вытаскивают. С торца стена вылетела, ну и, естественно, все вылетело со стороны двора», - рассказала за кадром автор видео.

Сегодня около 06:00 по московскому времени в многоэтажном квартирном доме в Ногинске Московской области произошел хлопок газа. В результате обрушились конструкции трех этажей. По предварительной информации, взрыв разрушил пять квартир.