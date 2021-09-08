В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

СМИ назвали новую версию похищения убитых девочек в Кузбассе

Газета.Ru
18 минут назад

Подозреваемый в убийстве двух десятилетних школьниц в городе Киселевск в Кемеровской области мог увезти их на заброшенную территорию в частном секторе на такси. Об этом сообщает mk.ru.

Названа новая версия похищения убитых девочек в Кузбассе
Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области/@@pdmnews/TelegramГУ МВД России по Кемеровской области/@@pdmnews/Telegram

По предварительным данным, злоумышленник представился таксисту дедушкой девочек. При этом, как отмечается, водитель не счел подозрительным то, что взрослый приехал с детьми к внешне нежилым домам.

В Киселевске 6 сентября пропали две 10-летние девочки, их тела были обнаружены менее чем через сутки. В убийстве девочек подозревается местный житель Виктор Пестерников, он задержан. Мужчина признался в изнасиловании и убийстве школьниц и показал место, где было совершено преступление — именно там и обнаружили тела детей.

Пестерников в 2009 году был приговорен к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение преступлений по п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних в прежней редакции этой статьи УК).

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура взяла на особый контроль расследование убийств школьниц в Кузбассе.

Происшествия,ФСИН,Генпрокуратура РФ,Кемеровская Область,Киселевск,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители