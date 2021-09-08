Названа новая версия похищения убитых девочек в Кузбассе

Подозреваемый в убийстве двух десятилетних школьниц в городе Киселевск в Кемеровской области мог увезти их на заброшенную территорию в частном секторе на такси. Об этом сообщает mk.ru.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области/@@pdmnews/Telegram ГУ МВД России по Кемеровской области/@@pdmnews/Telegram

По предварительным данным, злоумышленник представился таксисту дедушкой девочек. При этом, как отмечается, водитель не счел подозрительным то, что взрослый приехал с детьми к внешне нежилым домам.

В Киселевске 6 сентября пропали две 10-летние девочки, их тела были обнаружены менее чем через сутки. В убийстве девочек подозревается местный житель Виктор Пестерников, он задержан. Мужчина признался в изнасиловании и убийстве школьниц и показал место, где было совершено преступление — именно там и обнаружили тела детей.

Пестерников в 2009 году был приговорен к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение преступлений по п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних в прежней редакции этой статьи УК).