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Что известно о взрыве газа в жилом доме Ногинска

Анна Безрукова
1 час назад

При взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в Ногинске Московской области обрушились конструкции трех этажей. ЧП произошло в городском округе Богородский по адресу улица 28 июня, дом 9а, сообщили РИА Новости источники в экстренных службах.

Что известно о взрыве газа в жилом доме Ногинска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Что произошло

Примерно в 06:00 по московскому времени в многоэтажном квартирном доме произошел хлопок газа. В результате обрушились перекрытия и часть внешней стены.

Согласно предварительной информации, из-за взрыва разрушены пять квартир. Возгорания не было, сообщили ТАСС источники в МЧС.

Кто пострадал

Спасатели МЧС изначально сообщали об извлечении из завалов двоих детей и одного взрослого, передает Интерфакс.

К настоящему времени появились новые подробности — оказалось, что пострадавших четверо: Пестина Наталья (43 года), Абраменко Анжелика (10 лет), Ефименко Наталья (44 года) и Абраменко Алиса (5 лет), передает телеграм-канал «112».

Все они живы и доставлены в больницы. Также два человека могут еще находиться под завалами. Об этом сообщает телеграм-канал «IZ.RU».

«Дополнительно к месту направлены спасатели Ногинского СЦ, Центра Лидер и Центрспаса и кинологи. Привлечено свыше 60 человек и 24 единиц техники», — уточнили в МЧС.

К настоящему времени все жильцы эвакуированы.

Что стало причиной взрыва

Согласно предварительной версии, взрыв газа произошел по причине неисправности магистрального газового оборудования или строительного баллона. Кроме этого, проверят версию о неосторожном обращении с газовой печью жильцов с третьего этажа, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

Представитель регионального главка Следственного комитета Ольга Врадий сообщила СМИ, что следователи и криминалисты управления отправились к месту ЧП для выяснения всех деталей.

Происшествия,Ольга Врадий,МЧС,СКР,РИА Новости,Интерфакс,ИТАР-ТАСС,Московская Область,Ногинск,
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