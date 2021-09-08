Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в подмосковном Ногинске. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. При этом официального подтверждения данной информации пока нет. Взрыв газа случился в Ногинске утром в среду, 8 сентября.
Инцидент произошел на улице 28 июня городского округа Богородский.
В результате случившегося произошло обрушение второго, частично четвертого этажей здания.
По последним данным, после взрыва были спасены три человека. В их числе – двое детей.