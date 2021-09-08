Разрушенный дом в Подмосковном Ногинске сняли на видео

В девятиэтажном доме на улице 28 Июня в Подмосковном Ногинске прогремел мощный взрыв. Видео с места происшествия публикует telegram-канал «360».

На кадрах можно увидеть обрушения стен и перекрытий в трёх квартирах. Двор усыпан осколками стекла и бетона.

По предварительным данным причиной обрушения стал взрыв газа. На месте работают экстренные службы. Из под завалов спасены три человека, в том числе двое детей. Прокуратура начала проверку. На место также выехали представители следственного комитета.