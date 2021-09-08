Переполненная заключенными тюрьма загорелась в Индонезии

По меньшей мере 40 человек погибли во время пожара в тюрьме на острове Ява в Индонезии . Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные правительства и СМИ.

В блоке на 122 человека содержались заключенные, осужденные за преступления, связанные с наркотиками. Представитель тюремного департамента не уточнила агентству, сколько человек там содержалось, однако подтвердила, что он был переполнен. По информации властей на сентябрь, всего в тюрьме находилось около двух тысяч заключенных при ее общей вместимости в 600 человек.